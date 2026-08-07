Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753, 2.5l
Le spécialiste du grès cérame fin. Ce détergent sans tensioactifs élimine parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales tout en préservant les propriétés antidérapantes des carrelages en grès cérame fin.
Nettoyage courant ou en profondeur : le nettoyant pour grès cérame fin FloorPro RM 753 est dans tous les cas le meilleur choix pour le grès cérame fin non vitrifié et à pores ouverts. Il élimine non seulement sans effort les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, mais sa formulation sans tensioactifs ni enzymes empêche aussi efficacement la saleté de se redéposer tout en laissant un parfum frais et agréable. Ce détergent légèrement alcalin et formulé pour produire peu de mousse peut être utilisé aussi bien pour le nettoyage à la main qu'avec une autolaveuse aspirante. Kärcher recommande la méthode en une étape pour le nettoyage courant et en deux étapes pour le nettoyage en profondeur. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce détergent sans étiquetage. Si besoin, le FloorPro RM 753 peut également être utilisé dans le séparateur d'huile.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2.5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|11
|Poids emballage inclus (kg)
|3.1
Propriétés
- Puissant nettoyant en profondeur pour le grès cérame fin très sale
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Fort pouvoir mouillant
- Formule peu moussante
- Haut rendement
- Parfum de fraîcheur agréable
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans tensio-actif et sans enzyme
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I Bp
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah Retail
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- Classic Frange coton à bande auto-agrippante 40 cm
- Classic Frange coton à poches 40 cm
- Premium Frange MF Safe bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
- Premium Frange MF Twisted bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
- Premium Frange MF à boucles bleue Bande auto-agrippante 40 cm
- Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm
- Premium Frange MF à boucles et poches 40 cm
- Premium MF Balai Mop Twisted bleu Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Balai Mop Twisted bleu Strap Tape EU Ecolabel 40 cm
- Standard Frange MF Poils coupés à poches 40 cm
- Autolaveuse BD 40/12 C Bp Pack
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + balai latéral à droite
- B 300 R I LPG + bloc de lavage latéral à droite
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- SGV 8/5
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols