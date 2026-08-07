Agent lavant haute pression très puissant RM 806 VehiclePro à usage universel pour le nettoyage des voitures, des véhicules utilitaires, des deux-roues et des moteurs de véhicules, destiné à l'utilisation aux pistes de lavage en libre-service. Ce détergent haute pression très efficace, sans NTA, dissout même les salissures les plus extrêmes provenant d'huile, de graisse lubrifiante, d'argile, d'insectes voire de résine. En outre, il sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile tandis que les agents tensioactifs biodégradables selon CEE 648/2004 qu'il contient contribuent à un lavage de véhicules respectueux de l'environnement. De plus, le concentré issu de la gamme VehiclePro de Kärcher s'illustre par son haut rendement pouvant aller jusqu'à 60 lavages de voiture par litre.