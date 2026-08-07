Agent lavant haute pression RM 806, 20l
Détergent concentré pour le lavage haute pression. Avec un vaste éventail d'applications pour l'élimination des salissures les plus extrêmes provenant d'huile, de graisse lubrifiante, d'insectes et de résine. Sans NTA.
Agent lavant haute pression très puissant RM 806 VehiclePro à usage universel pour le nettoyage des voitures, des véhicules utilitaires, des deux-roues et des moteurs de véhicules, destiné à l'utilisation aux pistes de lavage en libre-service. Ce détergent haute pression très efficace, sans NTA, dissout même les salissures les plus extrêmes provenant d'huile, de graisse lubrifiante, d'argile, d'insectes voire de résine. En outre, il sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile tandis que les agents tensioactifs biodégradables selon CEE 648/2004 qu'il contient contribuent à un lavage de véhicules respectueux de l'environnement. De plus, le concentré issu de la gamme VehiclePro de Kärcher s'illustre par son haut rendement pouvant aller jusqu'à 60 lavages de voiture par litre.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|23.4
Propriétés
- Puissant détergent haute pression pour le lavage de véhicules
- Dissout même les salissures les plus extrêmes provenant d'huile, de graisse lubrifiante, de résine, d'argile et d'insectes
- Agit rapidement
- Haut rendement
- Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos