RM 802 VehiclePro Klear!Rim Foam, 20l
Détergent pour jantes alcalin, très concentré, très moussant et particulièrement respectueux des matériaux. Pouvoir nettoyant extrême sur les jantes en alliage et en acier très encrassées.
Développé pour l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules comme la CW 5 Klean!Star iQ et aux pistes de lavage en libre-service, le détergent pour jantes alcalin très concentré RM 802 VehiclePro Klear!Rim Foam s'illustre par une efficacité maximale lors de l'élimination des salissures les plus tenaces des jantes de voiture en alliage ou en acier. Ce détergent de la gamme Klear!Line de Kärcher dispose en outre de propriétés très moussantes ; le temps d'action prolongé favorise idéalement l'élimination de la poussière de frein, de la poussière résultant de l'usure des pneus, du calcaire et des résidus de sel de déneigement, même en cas de nettoyage sans contact. De plus, il est particulièrement respectueux des matériaux et n'agresse ni les jantes en elles-mêmes ni les sols en béton sans revêtement ou les guides pour roues en acier. Par ailleurs, cette mousse de nettoyage s'illustre par son rendement pouvant aller jusqu'à 500 véhicules par litre et est biodégradable à plus de 90 % – les agents tensioactifs qu'elle contient le sont selon CEE 648/2004.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|22.8
Propriétés
- Détergent pour jantes hautes performances
- Élimine de manière fiable la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, les résidus de sel de déneigement et les taches de calcaire
- Respectueux des matériaux
- N'agresse pas les sols en béton sans revêtement ni les guides pour roues en acier
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Biodégradable à plus de 90 %
- Sans NTA
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de jantes