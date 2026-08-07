Développé pour l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules comme la CW 5 Klean!Star iQ et aux pistes de lavage en libre-service, le détergent pour jantes alcalin très concentré RM 802 VehiclePro Klear!Rim Foam s'illustre par une efficacité maximale lors de l'élimination des salissures les plus tenaces des jantes de voiture en alliage ou en acier. Ce détergent de la gamme Klear!Line de Kärcher dispose en outre de propriétés très moussantes ; le temps d'action prolongé favorise idéalement l'élimination de la poussière de frein, de la poussière résultant de l'usure des pneus, du calcaire et des résidus de sel de déneigement, même en cas de nettoyage sans contact. De plus, il est particulièrement respectueux des matériaux et n'agresse ni les jantes en elles-mêmes ni les sols en béton sans revêtement ou les guides pour roues en acier. Par ailleurs, cette mousse de nettoyage s'illustre par son rendement pouvant aller jusqu'à 500 véhicules par litre et est biodégradable à plus de 90 % – les agents tensioactifs qu'elle contient le sont selon CEE 648/2004.