L'agent de séchage hautes performances très économique RM 893 VehiclePro Klear!Dry se distingue comme agent de séchage efficace lors de l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules en garantissant un dégagement à vitesse explosive de la pellicule d'eau et par conséquent un résultat de séchage optimal, et ce, quelle que soit la dureté de l'eau. RM 893 VehiclePro Klear!Dry est conforme aux normes VDA et avec un rendement de 150 voitures par litre, le produit offre une utilisation très économique et donc très rentable.