RM 894 VehiclePro Klear!Glow de Kärcher est une cire d'entretien pour voitures et véhicules utilitaires très concentrée, au dosage extrêmement économique et conforme aux normes VDA, destinée à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules et les systèmes de lavage en libre-service. Cette cire efficace produit une conservation à la finition brillante qui protège la peinture contre les influences extérieures nocives pendant jusqu'à 8 lavages consécutifs. Sa formule spéciale entraîne une modification de la surface qui permet de mieux réfléchir la lumière pour une couche de protection à la finition durablement brillante. De plus, la cire garantit d'excellents résultats de séchage grâce aux effets hydrophobes et est également synonyme d'une rentabilité maximale avec un rendement d'environ 100 voitures par litre.