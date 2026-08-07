RM 895 VehiclePro Klear!Shine est la cire d'entretien haut de gamme avec protection longue durée de Kärcher. Développée pour l'utilisation dans les systèmes de lavage pour voitures et offrant un rendement extrêmement élevé avec jusqu'à 125 véhicules par litre de concentré, cette cire répond également aux exigences les plus poussées. Elle produit une finition de surface parfaite avec un effet brillant impressionnant, peu importe que l'eau utilisée soit dure ou douce, et ce, sans laisser de résidus sur les vitres du véhicule. La conservation ultra brillante protège la peinture pendant jusqu'à 8 lavages consécutifs, garantit un effet déperlant longue durée sur la surface peinte et assure ainsi un excellent résultat de séchage tout en se conformant, bien entendu, aux normes VDA.