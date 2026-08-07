RM 896 VehiclePro Klear!Rim, 20l
Détergent pour jantes Premium extrêmement puissant pour toutes les jantes en alliage et en acier revêtues. Très concentré, alcalin et à la fois particulièrement respectueux des matériaux.
RM 896 VehiclePro Klear!Rim est le détergent pour jantes Premium de Kärcher pour une élimination sans effort des salissures les plus tenaces lors du lavage de véhicules. Adapté à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules, ce détergent très concentré de la gamme Klear!Line de Kärcher élimine de manière rapide, fiable et très efficace la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, le calcaire et le sel de déneigement. Ce produit Premium respectueux des matériaux n'agresse en outre ni les revêtements des jantes en aluminium et en acier ni les sols en béton sans revêtement ou les guides pour roues en acier. Permettant de nettoyer environ 400 jantes par litre, RM 896 VehiclePro Klear!Rim offre en outre un rendement très élevé et est biodégradable à plus de 90 % – les agents tensioactifs qu'il contient le sont selon CEE 648/2004.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|22.8
Propriétés
- Détergent pour jantes hautes performances
- Élimine de manière fiable la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, les résidus de sel de déneigement et les taches de calcaire
- Respectueux des matériaux
- N'agresse pas les sols en béton sans revêtement ni les guides pour roues en acier
- Agit rapidement
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Biodégradable à plus de 90 %
- Sans NTA
- Très concentré
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de jantes