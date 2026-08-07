RM 896 VehiclePro Klear!Rim est le détergent pour jantes Premium de Kärcher pour une élimination sans effort des salissures les plus tenaces lors du lavage de véhicules. Adapté à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules, ce détergent très concentré de la gamme Klear!Line de Kärcher élimine de manière rapide, fiable et très efficace la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, le calcaire et le sel de déneigement. Ce produit Premium respectueux des matériaux n'agresse en outre ni les revêtements des jantes en aluminium et en acier ni les sols en béton sans revêtement ou les guides pour roues en acier. Permettant de nettoyer environ 400 jantes par litre, RM 896 VehiclePro Klear!Rim offre en outre un rendement très élevé et est biodégradable à plus de 90 % – les agents tensioactifs qu'il contient le sont selon CEE 648/2004.