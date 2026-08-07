Shampoing pour matériel à brosses VehiclePro RM 811 Classic, 20l
Shampoing pour lavage à la brosse concentré, pour un nettoyage actif, compatible avec la cire et conforme aux normes VDA. Cette combinaison d'agents actifs favorise le glissement des brosses et protège ainsi les surfaces des véhicules.
Adapté à l'utilisation dans les stations de lavage de véhicules pour le lavage de voitures et de véhicules utilitaires, le shampoing pour lavage à la brosse RM 811 Classic VehiclePro permet une élimination fiable des salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions ainsi que des salissures typiques provenant de la route, tout en favorisant efficacement le glissement des brosses, réduisant en parallèle leur réencrassement et préservant ainsi leur fonctionnalité. En outre, le RM 811 Classic peut également être utilisé comme mousse active et protège les surfaces peintes. Ce shampoing pour lavage à la brosse à haut rendement permet de nettoyer jusqu'à 100 voitures par litre, est adapté aux produits à base de cire utilisés par la suite et prévient ainsi une potentielle formation de coulures sur la peinture. Les agents tensioactifs compris dans la formule sont biodégradables conformément à la directive OCDE ; par ailleurs, ils garantissent une séparation rapide de l'huile et de l'eau dans le séparateur d'huile.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|20.4
|Poids emballage inclus (kg)
|22.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 237 x 430
Propriétés
- Shampoing pour lavage à la brosse efficace, destiné au lavage de voitures et de véhicules utilitaires
- Élimine de manière fiable les salissures dues à la graisse, à l'huile, aux émissions et aux insectes
- Favorise le glissement des brosses et protège ainsi les surfaces des véhicules
- Réduit nettement le réencrassement des brosses
- Est compatible avec la cire et prévient ainsi la formation de coulures sur les surfaces peintes
- Conforme à la norme VDA
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Sans NTA
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicule commercial