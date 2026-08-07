VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
Shampoing pour lavage à la brosse très concentré et favorisant le séchage, destiné à un nettoyage intensif et respectueux de la peinture. Favorise l'auto-nettoyage et prolonge la fonctionnalité des brosses. Conforme aux normes VDA.
Notre produit RM 891 Klear!Brush VehiclePro est un shampoing pour lavage à la brosse très efficace, à effet hydrophobe pour un résultat de nettoyage et de séchage optimal lors du lavage de voitures et de véhicules utilitaires dans les stations de lavage de véhicules. Il augmente le glissement des brosses, aidant ainsi à protéger les surfaces peintes, et favorise en outre le processus d'auto-nettoyage des brosses, préserve leur valeur et prolonge leur fonctionnalité. Le shampoing pour lavage à la brosse à très haut rendement de la gamme Klear!Line de Kärcher permet de nettoyer jusqu'à 200 voitures par litre et s'avère donc particulièrement économique. RM 891 Klear!Brush peut également être utilisé comme mousse active au besoin. Il est conforme aux normes VDA et sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile. Les agents tensioactifs compris dans la formule sont biodégradables conformément à la directive OCDE.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|11
|Poids emballage inclus (kg)
|21.1
Propriétés
- Shampoing pour lavage à la brosse efficace, destiné au lavage de voitures et de véhicules utilitaires
- Favorise le glissement des brosses et protège ainsi les surfaces des véhicules
- Prépare un résultat de séchage parfait grâce à l'effet hydrophobe
- Garantit un glissement optimal de la brosse
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicule commercial