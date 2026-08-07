Notre produit RM 891 Klear!Brush VehiclePro est un shampoing pour lavage à la brosse très efficace, à effet hydrophobe pour un résultat de nettoyage et de séchage optimal lors du lavage de voitures et de véhicules utilitaires dans les stations de lavage de véhicules. Il augmente le glissement des brosses, aidant ainsi à protéger les surfaces peintes, et favorise en outre le processus d'auto-nettoyage des brosses, préserve leur valeur et prolonge leur fonctionnalité. Le shampoing pour lavage à la brosse à très haut rendement de la gamme Klear!Line de Kärcher permet de nettoyer jusqu'à 200 voitures par litre et s'avère donc particulièrement économique. RM 891 Klear!Brush peut également être utilisé comme mousse active au besoin. Il est conforme aux normes VDA et sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile. Les agents tensioactifs compris dans la formule sont biodégradables conformément à la directive OCDE.