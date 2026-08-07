VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
RM 890 VehiclePro Klear!PreWash : alcalin, élimine en un rien de temps les salissures provenant de la route, les graisses et les insectes. Conforme aux normes VDA et adapté à tous les systèmes d'eaux usées et à tous les degrés de dureté de l'eau.
Nettoyage à la fois particulièrement puissant et respectueux de la peinture des voitures et des véhicules utilitaires : le produit de prélavage alcalin très concentré RM 890 Klear!PreWash VehiclePro destiné à l'utilisation dans les stations de lavage de véhicules s'illustre notamment sur les salissures importantes dues aux résidus d'insectes adhérents, mais ramollit également les salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions. Ainsi, ce détergent de la gamme Klear!Line de Kärcher joue un rôle important pour un excellent résultat de nettoyage. RM 890 Klear!PreWash VehiclePro est conforme aux normes VDA et agit quel que soit le degré de dureté de l'eau ou le système d'eau industrielle tandis que son rendement pouvant aller jusqu'à 100 voitures par litre permet une utilisation particulièrement économique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids emballage inclus (kg)
|22.4
Propriétés
- Très concentré
- Pouvoir nettoyant élevé et pourtant sans risque pour les surfaces des véhicules
- Permet d'obtenir aisément un excellent résultat de nettoyage
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Dissout de manière fiable les salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions. Fait gonfler les salissures dues aux insectes et les ramollit de manière fiable
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Voitures