Nettoyage à la fois particulièrement puissant et respectueux de la peinture des voitures et des véhicules utilitaires : le produit de prélavage alcalin très concentré RM 890 Klear!PreWash VehiclePro destiné à l'utilisation dans les stations de lavage de véhicules s'illustre notamment sur les salissures importantes dues aux résidus d'insectes adhérents, mais ramollit également les salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions. Ainsi, ce détergent de la gamme Klear!Line de Kärcher joue un rôle important pour un excellent résultat de nettoyage. RM 890 Klear!PreWash VehiclePro est conforme aux normes VDA et agit quel que soit le degré de dureté de l'eau ou le système d'eau industrielle tandis que son rendement pouvant aller jusqu'à 100 voitures par litre permet une utilisation particulièrement économique.