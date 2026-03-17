Merci pour votre message

Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais. En peu de temps, vous recevrez un courriel de confirmation, dans lequel vous trouverez vos indications.

Vos données

Vous voulez être informé? Suivez-nous!

Newsletter

La newsletter vous informe régulièrement sur toutes les nouveautés de l’univers Kärcher Suisse. Inscrivez-vous maintenant et bénéficiez d'une remise de 10%!

Inscrivez-vous maintenant

Applications Kärcher

Découvrez ici nos différentes applications à télécharger gratuitement!

Découvrir ici

Réseaux sociaux

Facebook (Home & Garden)

Facebook (Professional)

Instagram

LinkedIn

Xing

YouTube

Actualités

17. Mars 2026

60 ANS DE KÄRCHER SUISSE.

Découvrez l'histoire de Kärcher en Suisse, nos moments forts avec nos clients, ainsi que nos modèles exclusifs du jubilé.

21. Octobre 2025

NETTOYAGE D'UN ESCALIER EXTÉRIEUR À SCHWÄBISCH HALL.

Dans le cadre de son sponsoring culturel, Kärcher a nettoyé le célèbre escalier extérieur de l'église Saint-Michel à Schwäbisch Hall.

10. Octobre 2025

CLEANING CONSULTING.

Réorganisation du nettoyage : des solutions de conseil sur mesure pour optimiser à long terme la productivité ainsi que les processus et la qualité de nettoyage.