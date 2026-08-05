Aspirateurs en libre-service SB V K!Vac
Ce puissant aspirateur en libre-service se distingue par une puissance d'aspiration exceptionnelle, un design moderne et la possibilité de paiement sans espèces. Il est idéal pour un nettoyage intérieur confortable et efficace des véhicules.
Le puissant aspirateur en libre-service SB V K!Vac est disponible en version une ou deux pistes. Grâce au filtre à bougie et au décolmatage manuel du filtre, il offre une puissance d'aspiration élevée et constante, supérieure de 15 % à celle du modèle précédent. Les touches de démarrage à LED rétroéclairées assurent une utilisation intuitive. Le bandeau latéral de l'aspirateur en libre-service, dont la couleur peut être personnalisée, attire le regard. Le rappel de flexible avec tige en fibre de verre limite les contacts du flexible d'aspiration avec le sol et empêche la saleté de pénétrer dans l'habitacle. Le suceur d'aspiration Air Gun en option permet de déloger la saleté des interstices. L'afficheur décompte le temps d'aspiration restant. Les différents systèmes de paiement comme le terminal de cartes de crédit et le contrôleur de monnaie électronique offrent un grand confort d'utilisation. En outre, le remplacement simple de la turbine facilite la maintenance.
Caractéristiques et avantages
Système à deux filtresLa puissance d'aspiration reste élevée et constante grâce au filtre à bougie. Décolmatage manuel du filtre intégré. Vidange sans poussière avec sacs filtrants en option.
Systèmes de paiement personnalisésTerminal de carte de crédit et/ou contrôleur de monnaie électronique. Bouton de démarrage pour une utilisation sans système de paiement.
Suceur d'aspiration Air Gun (en option) pour le nettoyage des intersticesAspiration des interstices (p. ex. siège et console centrale).
Rétraction de tuyau automatique avec tige en fibre de verre
- Limitation des contacts du flexible avec le sol.
- Protection de l'habitacle contre la saleté.
- Prévention de l'usure du flexible.
Spécifications
Données techniques
|Durée de vie de la turbine (h)
|800
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|230
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Longueur flexible d'aspiration: 6290 mm
- Rétraction de tuyau automatique avec tige en fibre de verre
- Suceur d'aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage manuel de l'intérieur des véhicules