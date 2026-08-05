Le puissant aspirateur en libre-service SB V K!Vac est disponible en version une ou deux pistes. Grâce au filtre à bougie et au décolmatage manuel du filtre, il offre une puissance d'aspiration élevée et constante, supérieure de 15 % à celle du modèle précédent. Les touches de démarrage à LED rétroéclairées assurent une utilisation intuitive. Le bandeau latéral de l'aspirateur en libre-service, dont la couleur peut être personnalisée, attire le regard. Le rappel de flexible avec tige en fibre de verre limite les contacts du flexible d'aspiration avec le sol et empêche la saleté de pénétrer dans l'habitacle. Le suceur d'aspiration Air Gun en option permet de déloger la saleté des interstices. L'afficheur décompte le temps d'aspiration restant. Les différents systèmes de paiement comme le terminal de cartes de crédit et le contrôleur de monnaie électronique offrent un grand confort d'utilisation. En outre, le remplacement simple de la turbine facilite la maintenance.