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        Nettoyage de véhicules légers et utilitaires

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        Les portiques de lavage Kärcher permettent de nettoyer de manière économique en respectant l'environnement. Pour les stations-service, concessionnaires automobiles, centres de lavage de voitures & centres commerciaux.

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        Stations de lavage pour poids-lourds

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        Pour les véhicules, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres.

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        Nettoyeurs haute pression en libre-service

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        Les systèmes de lavage de voitures en libre-service de Kärcher séduisent par leur flexibilité et peuvent être adaptés sans grand effort à vos besoins et aux souhaits de vos clients.

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        Aspirateurs & équipements complémentaires en libre-service

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        Pour le nettoyage intérieur des véhicules, Kärcher propose une gamme moderne d'aspirateurs en libre-service. Ils représentent un concept d’investissement intéressant pour tous les professionnels.

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        Un investissement qui en vaut la peine

        Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de nettoyage de véhicules depuis des décennies.

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        Installations de nettoyage de véhicules Kärcher
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