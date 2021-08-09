Googlé? Trouvé!
Vous avez cherché sur Google un partenaire pour une installation de nettoyage de véhicules? Ou vous vouliez simplement rechercher des fournisseurs potentiels pour votre prochain projet? Alors vous êtes au bon endroit! Nous savons plus sur le nettoyage de voitures que les moteurs de recherche. Demandez un conseil sans engagement dès aujourd'hui – et nous vous aiderons de manière directe.
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Nos produits
Nettoyage de véhicules légers et utilitaires
Les portiques de lavage Kärcher permettent de nettoyer de manière économique en respectant l'environnement. Pour les stations-service, concessionnaires automobiles, centres de lavage de voitures & centres commerciaux.
Stations de lavage pour poids-lourds
Pour les véhicules, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres.
Nettoyeurs haute pression en libre-service
Les systèmes de lavage de voitures en libre-service de Kärcher séduisent par leur flexibilité et peuvent être adaptés sans grand effort à vos besoins et aux souhaits de vos clients.
Aspirateurs & équipements complémentaires en libre-service
Pour le nettoyage intérieur des véhicules, Kärcher propose une gamme moderne d'aspirateurs en libre-service. Ils représentent un concept d’investissement intéressant pour tous les professionnels.
Un investissement qui en vaut la peine
Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de nettoyage de véhicules depuis des décennies.Retour à la vue d'ensemble