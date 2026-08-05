L'unité de dépoussiérage ID 130/22 avec bras d'aspiration est équipée d'un compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumique, également conçu pour une utilisation continue en trois-huit. Cette unité mobile à courant triphasé avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M permet l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³). Son format robuste et simple d'entretien répond aux impératifs essentiels des applications industrielles exigeantes. Le bras d'aspiration autoportant avec articulations externes et vérins à gaz permet d'étendre le rayon d'action avec sa longueur totale de trois mètres. Un mécanisme agitateur manuel assure un nettoyage efficace du filtre durable et compact. La cuve de 170 litres peut être vidée sans avoir à retirer la tête motrice, et ce, de manière simple et ergonomique grâce au châssis amovible. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées.