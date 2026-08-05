Système d'extraction de poussière ID 90/30

Unité de dépoussiérage ID 90/30 adaptée au fonctionnement en trois-huit : fonctionnement silencieux (64 dB[A]) et haute efficacité pour l'aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension.

L'unité de dépoussiérage ID 90/30 garantit une aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension ainsi que d'autres matières sur les machines et lignes de production. Elle est adaptée au fonctionnement en trois-huit, offre un fonctionnement extrêmement silencieux avec seulement 64 dB(A) et particulièrement économe en énergie grâce au moteur haute efficacité de la classe d'efficacité énergétique IE3. L'unité vient aisément à bout des quantités importantes de poussière grâce à son débit d'air élevé (900 m³/h) et à sa surface filtrante étendue (3,2 m²), même pendant des périodes prolongées. L'entretien du filtre principal de la classe de poussière M s'effectue via un décolmatage manuel intuitif du filtre.

Caractéristiques et avantages
Système d'extraction de poussière ID 90/30: Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante
Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante
Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles Nettoyage du filtre manuel jamais vu, grâce aux grilles intégrées dans les sacs d'aspiration.
Système d'extraction de poussière ID 90/30: Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système d'extraction de poussière ID 90/30: Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel
  • Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 250 / 900
Dépression (mbar/kPa) 48 / 4.8
Volume de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 3.2
Diamètre nominal de raccordement DN 120
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 64
Classe de poussière filtre principal M
Poids sans accessoires (kg) 270
Poids emballage inclus (kg) 270.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 1450 x 760 x 1680

Équipement

  • Filtres: Filtre à poches
  • Accessoires fournis: Non
Système d'extraction de poussière ID 90/30
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