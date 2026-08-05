Système d'extraction de poussière ID 90/30
Unité de dépoussiérage ID 90/30 adaptée au fonctionnement en trois-huit : fonctionnement silencieux (64 dB[A]) et haute efficacité pour l'aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension.
L'unité de dépoussiérage ID 90/30 garantit une aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension ainsi que d'autres matières sur les machines et lignes de production. Elle est adaptée au fonctionnement en trois-huit, offre un fonctionnement extrêmement silencieux avec seulement 64 dB(A) et particulièrement économe en énergie grâce au moteur haute efficacité de la classe d'efficacité énergétique IE3. L'unité vient aisément à bout des quantités importantes de poussière grâce à son débit d'air élevé (900 m³/h) et à sa surface filtrante étendue (3,2 m²), même pendant des périodes prolongées. L'entretien du filtre principal de la classe de poussière M s'effectue via un décolmatage manuel intuitif du filtre.
Caractéristiques et avantages
Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constanteDurée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles Nettoyage du filtre manuel jamais vu, grâce aux grilles intégrées dans les sacs d'aspiration.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motriceChâssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PEVidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel
- Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Dépression (mbar/kPa)
|48 / 4.8
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3.2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 120
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|270
|Poids emballage inclus (kg)
|270.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Équipement
- Filtres: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non