L'unité de dépoussiérage ID 90/30 garantit une aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension ainsi que d'autres matières sur les machines et lignes de production. Elle est adaptée au fonctionnement en trois-huit, offre un fonctionnement extrêmement silencieux avec seulement 64 dB(A) et particulièrement économe en énergie grâce au moteur haute efficacité de la classe d'efficacité énergétique IE3. L'unité vient aisément à bout des quantités importantes de poussière grâce à son débit d'air élevé (900 m³/h) et à sa surface filtrante étendue (3,2 m²), même pendant des périodes prolongées. L'entretien du filtre principal de la classe de poussière M s'effectue via un décolmatage manuel intuitif du filtre.