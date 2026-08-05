Système d'extraction de poussière ID 90/30 Afc Z22
L'unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 silencieuse (64 dB[A]) est adaptée à l'aspiration sécurisée des très grandes quantités de poussière ainsi qu'à l'utilisation en zone ATEX 22. Avec décolmatage électrique du filtre.
L'utilisation de notre unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est également possible en zone explosible sans aucun problème. À la différence de sa petite sœur RE 9/30, cette version dispose en plus d'un contrôleur de sens de rotation, d'un signal d'avertissement visuel et d'une commande correspondante ce qui garantit son homologation pour la zone ATEX 22. L'unité extrêmement économe et silencieuse (64 dB[A]) peut être exploitée en trois-huit et se montre convaincante lors de l'aspiration continue des poussières en suspension et sédimentables sur les machines ou lignes de production. Un ventilateur radial haute efficacité (IE3) garantit un débit d'air élevé constant de 900 m³/h. En association avec la surface de 3,2 m² du filtre principal de la classe de poussière M, cela permet des durées de fonctionnement prolongées à des quantités de poussière importantes. Le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement via un décolmatage électrique du filtre.
Caractéristiques et avantages
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtreDurée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles Nettoyage efficace et confortable des filtres pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motriceChâssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PEVidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur vibrant électrique
- Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Dépression (mbar/kPa)
|48 / 4.8
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3.2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 120
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|314
|Poids emballage inclus (kg)
|301.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Équipement
- Filtres: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non