L'utilisation de notre unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est également possible en zone explosible sans aucun problème. À la différence de sa petite sœur RE 9/30, cette version dispose en plus d'un contrôleur de sens de rotation, d'un signal d'avertissement visuel et d'une commande correspondante ce qui garantit son homologation pour la zone ATEX 22. L'unité extrêmement économe et silencieuse (64 dB[A]) peut être exploitée en trois-huit et se montre convaincante lors de l'aspiration continue des poussières en suspension et sédimentables sur les machines ou lignes de production. Un ventilateur radial haute efficacité (IE3) garantit un débit d'air élevé constant de 900 m³/h. En association avec la surface de 3,2 m² du filtre principal de la classe de poussière M, cela permet des durées de fonctionnement prolongées à des quantités de poussière importantes. Le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement via un décolmatage électrique du filtre.