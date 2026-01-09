Messing 2-Wege-Kupplung

Hochwertige und robuste 2-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden zweier Schläuche und zur Schlauchverlängerung.

Hochwertige und robuste 2-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden zweier Schläuche und zur Schlauchverlängerung. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

Merkmale und Vorteile
2-Wege-Kupplung
  • Schnellanschluss von zwei Schlauchstücken
Aus Messing
  • Hochwertiges, langlebiges Verbindungsstück
Klicksystem
  • Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Messing
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 20 x 20 x 48
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Nutzgarten
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge