Messing Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierung
Robuster, langlebiger Messing Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Mit komfortablem Gummiring am Griff – für leichte Handhabung und bessere Fixierung.
Hochwertiger Messing Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück zum Anschluss an zwei Gewindegrößen. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!
Merkmale und Vorteile
Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
- Robustheit und Langlebigkeit
Komfortabler Gummiring am Griff
- Für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
Reduzierstück
- Ermöglicht Anschluss an 2 Gewindegrößen
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G3/4 + G1/2
|Farbe
|Messing
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|44 x 37 x 37
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge