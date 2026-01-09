Messing Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierung

Hochwertiger Messing Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück zum Anschluss an zwei Gewindegrößen. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

Merkmale und Vorteile
Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
  • Robustheit und Langlebigkeit
Komfortabler Gummiring am Griff
  • Für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
Reduzierstück
  • Ermöglicht Anschluss an 2 Gewindegrößen
Spezifikationen

Technische Daten

Gewindegröße G3/4 + G1/2
Farbe Messing
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 44 x 37 x 37
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Nutzgarten
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge