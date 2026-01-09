Messing Schlauchreparator 1/2", 5/8"

Hochwertiger und robuster Messing-Schlauchreparator zur Reparatur eines beschädigten Schlauchs bzw. zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" und 5/8" Innendurchmesser.

Hochwertiger und robuster Messing-Schlauchreparator zur Reparatur eines beschädigten Schlauchs bzw. zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" und 5/8" Innendurchmesser. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

Merkmale und Vorteile
Aus Messing
  • Hochwertiges, langlebiges Material.
Schlauchverbindung
  • Zum Verbinden zweier Schläuche oder zum Reparieren von beschädigten Schläuchen.
Zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" u. 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) Innendurchmesser
  • Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″ / 5/8″
Farbe Messing
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 38 x 38 x 38
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Nutzgarten
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge