Hochwertiger und robuster Messing-Schlauchreparator zur Reparatur eines beschädigten Schlauchs bzw. zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" und 5/8" Innendurchmesser. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!