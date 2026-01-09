Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind die Basis einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den Universal- Schlauchreparator. Der Universal-Schlauchreparator ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die ideale Lösung zur Verbindung oder Reparatur von zwei Schlauchstücken. Der Universal- Schlauchreparator ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern.