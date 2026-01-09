Universal-Schlauchreparator
Universal-Schlauchreparator für alle gängigen Gartenschläuche. Zur Verbindung/Reparatur von zwei Schlauchstücken. Ergonomisches Design für eine leichte Handhabung.
Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind die Basis einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den Universal- Schlauchreparator. Der Universal-Schlauchreparator ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die ideale Lösung zur Verbindung oder Reparatur von zwei Schlauchstücken. Der Universal- Schlauchreparator ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Design
- Für eine leichte Handhabung.
Universell einsetzbar
- Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen.
Zur Verbindung oder Reparatur von 2 Schläuchen
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 39 x 39