Registrierungskampagne 2025

Wie löse ich den Gutschein* ein?

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Einlösbar bis zum 31. Oktober 2025. Der Gutschein ist ausschliesslich im Onlineshop von Kärcher Schweiz auf kaercher.ch einlösbar und kann nur einmal verwendet werden. Eine kostenlose Warenlieferung ist garantiert.

*Einlösbar nur für Produkte des Home & Garden- und Merchandising-Sortiments sowie für reduzierte Geräte.