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Unsere Produkte
PKW-Waschanlagen
Kärcher Portalwaschanlagen reinigen wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend. Für Tankstellen, Autohäuser, Waschcenter und Einkaufszentren.
LKW Waschanlagen
Bei Nutzfahrzeugen zählt Leistung. Das gilt auch für die professionelle Fahrzeugreinigung. Kärcher bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen an.
SB-Waschanlagen
Die SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne grossen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden.
SB-Sauger & Forecourtgeräte
Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Eine Investition, die sich lohnt
Kärcher ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Hersteller von Waschanlagen.Zurück zur Übersicht