SB-Sauger SB V K!Vac

Der leistungsstarke SB-Sauger überzeugt mit höchster Saugleistung, modernem Design und bargeldloser Bezahlmöglichkeit. Ideal für eine komfortable und effiziente Fahrzeuginnenreinigung.

Der SB V K!Vac ist ein leistungsstarker SB-Sauger, verfügbar als Ein- oder Zweiplatzversion. Dank Kerzenfilter und manueller Filterabreinigung bietet er eine 15 Prozent höhere Saugleistung als sein Vorgänger und konstant höchste Saugleistung. Während die beleuchteten LED-Startknöpfe die intuitive Bedienbarkeit sicherstellen, erhöht der Seitenstreifen, der farblich individuell angepasst werden kann, die Attraktivität des SB-Saugers. Die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab reduziert den Bodenkontakt des Saugschlauchs und minimiert Schmutzeintrag ins Fahrzeug. Optional sorgt die Air Gun für das Ausblasen von Zwischenräumen. Die Restzeitanzeige informiert über die verbleibende Saugzeit. Flexible Bezahloptionen wie Kreditkartenterminal und elektronischer Münzprüfer ermöglichen eine komfortable Nutzung. Zudem erleichtert ein unkomplizierter Turbinentausch die Wartung.

Merkmale und Vorteile
SB-Sauger SB V K!Vac: 2-Filter-System
2-Filter-System
Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau dank Kerzenfilter. Manuelle Filterabreinigung integriert. Staubfreie Entleerung mit optionalen Filterbeuteln.
SB-Sauger SB V K!Vac: Individuelle Bezahlsysteme
Individuelle Bezahlsysteme
Kreditkartenterminal und/oder elektronischer Münzprüfer. Startknopf für den Betrieb ohne Bezahlsystem.
SB-Sauger SB V K!Vac: Air Gun (optional) für die Reinigung in Zwischenräumen
Air Gun (optional) für die Reinigung in Zwischenräumen
Ausblasen der Zwischenräume (z. B. Sitz und Mittelkonsole).
Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
  • Minimiert den Bodenkontakt des Schlauchs.
  • Verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
  • Schont die Abnutzung des Schlauchs.
Spezifikationen

Technische Daten

Lebensdauer Turbine (h) 800
Schalldruckpegel (dB(A)) 65
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Frequenz (Hz) 50 - 60
Spannung (V) 230
Software Updates verfügbar bis 2031-01-01

Ausstattung

  • Länge Saugschlauch: 6290 mm
  • Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
  • Saugdüse
SB-Sauger SB V K!Vac
SB-Sauger SB V K!Vac

Videos

Anwendungsgebiete
  • Manuelle Fahrzeuginnenreinigung