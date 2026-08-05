Der SB V K!Vac ist ein leistungsstarker SB-Sauger, verfügbar als Ein- oder Zweiplatzversion. Dank Kerzenfilter und manueller Filterabreinigung bietet er eine 15 Prozent höhere Saugleistung als sein Vorgänger und konstant höchste Saugleistung. Während die beleuchteten LED-Startknöpfe die intuitive Bedienbarkeit sicherstellen, erhöht der Seitenstreifen, der farblich individuell angepasst werden kann, die Attraktivität des SB-Saugers. Die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab reduziert den Bodenkontakt des Saugschlauchs und minimiert Schmutzeintrag ins Fahrzeug. Optional sorgt die Air Gun für das Ausblasen von Zwischenräumen. Die Restzeitanzeige informiert über die verbleibende Saugzeit. Flexible Bezahloptionen wie Kreditkartenterminal und elektronischer Münzprüfer ermöglichen eine komfortable Nutzung. Zudem erleichtert ein unkomplizierter Turbinentausch die Wartung.