SB-Sauger SB V K!Vac
Der leistungsstarke SB-Sauger überzeugt mit höchster Saugleistung, modernem Design und bargeldloser Bezahlmöglichkeit. Ideal für eine komfortable und effiziente Fahrzeuginnenreinigung.
Der SB V K!Vac ist ein leistungsstarker SB-Sauger, verfügbar als Ein- oder Zweiplatzversion. Dank Kerzenfilter und manueller Filterabreinigung bietet er eine 15 Prozent höhere Saugleistung als sein Vorgänger und konstant höchste Saugleistung. Während die beleuchteten LED-Startknöpfe die intuitive Bedienbarkeit sicherstellen, erhöht der Seitenstreifen, der farblich individuell angepasst werden kann, die Attraktivität des SB-Saugers. Die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab reduziert den Bodenkontakt des Saugschlauchs und minimiert Schmutzeintrag ins Fahrzeug. Optional sorgt die Air Gun für das Ausblasen von Zwischenräumen. Die Restzeitanzeige informiert über die verbleibende Saugzeit. Flexible Bezahloptionen wie Kreditkartenterminal und elektronischer Münzprüfer ermöglichen eine komfortable Nutzung. Zudem erleichtert ein unkomplizierter Turbinentausch die Wartung.
Merkmale und Vorteile
2-Filter-SystemSaugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau dank Kerzenfilter. Manuelle Filterabreinigung integriert. Staubfreie Entleerung mit optionalen Filterbeuteln.
Individuelle BezahlsystemeKreditkartenterminal und/oder elektronischer Münzprüfer. Startknopf für den Betrieb ohne Bezahlsystem.
Air Gun (optional) für die Reinigung in ZwischenräumenAusblasen der Zwischenräume (z. B. Sitz und Mittelkonsole).
Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
- Minimiert den Bodenkontakt des Schlauchs.
- Verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Schont die Abnutzung des Schlauchs.
Spezifikationen
Technische Daten
|Lebensdauer Turbine (h)
|800
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Spannung (V)
|230
|Software Updates verfügbar bis
|2031-01-01
Ausstattung
- Länge Saugschlauch: 6290 mm
- Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
- Saugdüse
Videos
Anwendungsgebiete
- Manuelle Fahrzeuginnenreinigung