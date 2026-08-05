Entstaubungsanlage ID 90/30
Für den Mehrschichtbetrieb geeignete Entstaubungsanlage ID 90/30: leise (64 dB[A]) und hocheffizient bei der kontinuierlichen Absaugung von abgelagerten und schwebenden Stäuben.
Die Entstaubungsanlage ID 90/30 gewährleistet die kontinuierliche Absaugung von abgelagerten und schwebenden Stäuben und sonstigen Stoffen an Maschinen und Produktionslinien. Sie ist für den Mehrschichtbetrieb geeignet, arbeitet mit einem Arbeitsgeräusch von nur 64 dB(A) extrem leise und dank des hocheffizienten Motors der Energieeffizienzklasse IE3 auch besonders energiesparend. Große Staubmengen bewältigt die Anlage durch ihren konstant hohen Luftvolumenstrom (900 m³/h) und die große Filterfläche (3,2 m²) mühelos auch über lange Zeiträume. Die Wartung des Hauptfilters der Staubklasse M erfolgt über eine intuitive manuelle Filterabreinigung.
Merkmale und Vorteile
Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für eine konstant hohe SaugleistungHöhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.
Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des AntriebskopfsAbsetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.
Staubarmes Entleerungssystem mit PE-SackStaubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.
Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus
- Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vakuum (mbar/kPa)
|48 / 4.8
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Metall
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Filterfläche (m²)
|3.2
|Anschlussnennweite
|DN 120
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|270
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|270.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Ausstattung
- Filter: Taschenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
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