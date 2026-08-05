Entstaubungsanlage ID 90/30

Für den Mehrschichtbetrieb geeignete Entstaubungsanlage ID 90/30: leise (64 dB[A]) und hocheffizient bei der kontinuierlichen Absaugung von abgelagerten und schwebenden Stäuben.

Die Entstaubungsanlage ID 90/30 gewährleistet die kontinuierliche Absaugung von abgelagerten und schwebenden Stäuben und sonstigen Stoffen an Maschinen und Produktionslinien. Sie ist für den Mehrschichtbetrieb geeignet, arbeitet mit einem Arbeitsgeräusch von nur 64 dB(A) extrem leise und dank des hocheffizienten Motors der Energieeffizienzklasse IE3 auch besonders energiesparend. Große Staubmengen bewältigt die Anlage durch ihren konstant hohen Luftvolumenstrom (900 m³/h) und die große Filterfläche (3,2 m²) mühelos auch über lange Zeiträume. Die Wartung des Hauptfilters der Staubklasse M erfolgt über eine intuitive manuelle Filterabreinigung.

Merkmale und Vorteile
Entstaubungsanlage ID 90/30: Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für eine konstant hohe Saugleistung
Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für eine konstant hohe Saugleistung
Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.
Entstaubungsanlage ID 90/30: Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs
Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs
Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.
Entstaubungsanlage ID 90/30: Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack
Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack
Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.
Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus
  • Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 250 / 900
Vakuum (mbar/kPa) 48 / 4.8
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Metall
Nennleistungsaufnahme (kW) 3
Aufnahmetyp Elektrisch
Filterfläche (m²) 3.2
Anschlussnennweite DN 120
Schalldruckpegel (dB(A)) 64
Staubklasse Hauptfilter M
Gewicht ohne Zubehör (kg) 270
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 270.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1450 x 760 x 1680

Ausstattung

  • Filter: Taschenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Entstaubungsanlage ID 90/30
Entstaubungsanlage ID 90/30

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