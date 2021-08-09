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        Unsere Produkte: für jede Anwendung eine Lösung

        Die Industrie mit ihren diversen Sparten stellt besondere Ansprüche an Reinigungslösungen: Prozessintegration, grosse Mengen, gefährliche Stoffe, schmale Zeitfenster und vieles mehr. Dafür sind sowohl universell einsetzbare wie spezielle Geräte und Anlagen erforderlich. Wir haben alle Sauglösungen für die Industrie.

        Flüssigkeiten und / oder Späne

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        Ex
        Industrielle Absaugtechnik