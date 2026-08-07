Die KM 100/65 R Classic ist eine robuste Aufsitzkehrmaschine mit einfacher Bedienung für den Innen- und Außenbereich. Das elektrische Antriebskonzept in Kombination mit der Vollgummibereifung sorgt für geringen Wartungsaufwand und angenehmes Fahrgefühl – auch auf Außengelände. Dank Hinterradantrieb überzeugt die Maschine mit guter Traktion und Manövrierbarkeit, selbst bei Steigungen oder vollem Schmutzbehälter. Die Vorderradlenkung und das Kehrschaufelprinzip ermöglichen eine präzise Reinigung, insbesondere in engen Bereichen oder bei feinem Staub. Die Bedienung von Seitenbesen und Kehrwalze erfolgt über ein Hebelsystem, das eine kurze Einlernzeit des Bedieners ermöglicht. Der geteilte Schmutzbehälter kann seitlich entnommen und in den Abfallcontainer entleert werden. Für mehr Sicherheit bei Arbeiten in dunklen oder belebten Bereichen ist eine Warnkennleuchte integriert.