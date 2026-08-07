Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic

Die KM 100/65 R Classic ist eine robuste Aufsitzkehrmaschine mit Heckantrieb und Vollgummibereifung – ideal für den Einsatz in Produktionsbereichen, Lagerhallen und der Industrie.

Die KM 100/65 R Classic ist eine robuste Aufsitzkehrmaschine mit einfacher Bedienung für den Innen- und Außenbereich. Das elektrische Antriebskonzept in Kombination mit der Vollgummibereifung sorgt für geringen Wartungsaufwand und angenehmes Fahrgefühl – auch auf Außengelände. Dank Hinterradantrieb überzeugt die Maschine mit guter Traktion und Manövrierbarkeit, selbst bei Steigungen oder vollem Schmutzbehälter. Die Vorderradlenkung und das Kehrschaufelprinzip ermöglichen eine präzise Reinigung, insbesondere in engen Bereichen oder bei feinem Staub. Die Bedienung von Seitenbesen und Kehrwalze erfolgt über ein Hebelsystem, das eine kurze Einlernzeit des Bedieners ermöglicht. Der geteilte Schmutzbehälter kann seitlich entnommen und in den Abfallcontainer entleert werden. Für mehr Sicherheit bei Arbeiten in dunklen oder belebten Bereichen ist eine Warnkennleuchte integriert.

Merkmale und Vorteile
Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic: Einfache Bedienung
Einfache Bedienung
Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic: Servicefreundlich und langlebig
Servicefreundlich und langlebig
Besonders leistungsfähiger, robuster und servicefreundlicher industrieller Standard.
Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic: Bewährtes Kehrschaufelprinzip
Bewährtes Kehrschaufelprinzip
Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Die schnell drehenden Walzen kehren das Kehrgut im Kehrschaufelprinzip in die Kehrlade.
Spezifikationen

Technische Daten

Fahrantrieb Gleichstrommotor
Antriebsart Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h) 6014
Arbeitsbreite (mm) 700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm) 970
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 1200
Batteriekapazität (Ah) 240
Batteriespannung (V) 24
Batterielaufzeit (h) ca. 5
Kehrgutbehälter (l) 64
Steigfähigkeit (%) 14
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 6.2
Filterfläche (m²) 3.5
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 411
Gewicht, betriebsbereit (kg) 372
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 411
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1453 x 897 x 1258

Lieferumfang

  • Räder, vollgummi

Ausstattung

  • Hauptkehrwalze pendelnd
  • Kehrschaufelprinzip
  • Fahrantrieb vorwärts
  • Fahrantrieb rückwärts
  • Außeneinsatz
  • Inneneinsatz
  • Kehrfunktion, abschaltbar
Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic
Anwendungsgebiete
  • Logistikzentren
  • Parkhäuser
  • Lagergebäude und andere Indooranwendungen
  • Hotelkomplexe
  • Produktionshallen
  • Kleinere Park- und Parkplatzanlagen
Zubehör