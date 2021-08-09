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Unsere Produkte
Kommunale Kehrmaschinen
Für den professionellen Dauereinsatz auf grossen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Kommunale Geräteträger
Kärcher Geräteträger eignen sich für eine Vielzahl von Einsätzen das ganze Jahr über. Sie bestechen zudem durch ihre hervorragenden Reinigungsergebnisse, ihre Robustheit und die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.
Anbaugeräte
Wir bieten ein weit gefächertes Angebot durchdachter und hochfunktionaler Anbaugeräte – wie beispielsweise zur mobilen und autonomen Hochdruckreinigung, Unkrautvernichtung oder Bewässerung.