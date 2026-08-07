Premium MF Mopp Safe blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm
Klettbezug aus Mikrofaser und Polypropylen für rutschfeste Bodenbeläge mit R10/11 Klassifizierung.
Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für die Reinigung von rutschfesten oder porösen Bodenbelägen und zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden
|Verschmutzungsgrad
|Hoch
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 120
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 120 x 15
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung