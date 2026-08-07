Premium MF Mopp Safe blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm

Klettbezug aus Mikrofaser und Polypropylen für rutschfeste Bodenbeläge mit R10/11 Klassifizierung.

Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für die Reinigung von rutschfesten oder porösen Bodenbelägen und zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Verschmutzungsgrad Hoch
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Klett
Material 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 120
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 120 x 15
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung