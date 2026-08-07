Premium MF Mopp Schlaufen Klettsystem 40 cm

Klettbezug aus Mikrofaser mit Schlingen.

Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für alle Oberflächen und Verschmutzungen aufgrund der hohen Schmutzaufnahme von Garn und Mikrofaser.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Klett
Material 100% PET
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 105
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 105 x 20
Premium MF Mopp Schlaufen Klettsystem 40 cm
Premium MF Mopp Schlaufen Klettsystem 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung