Premium MF Mopp Verzwirnt rot Klettsystem EU Ecolabel 40 cm
Klettbezug aus Mikrofaser mit hoher Wasserabsorption.
Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|85% PET / 15% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 120
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 120 x 15
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung