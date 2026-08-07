Standard MF Mopp Schnittflor TriJet Klettsystem 40 cm

Bezug aus Mikrofaser mit Streifen, Deckblatt mit Klettsystem mit doppelter Umrandung

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal für glatte oder poröse Innenböden mit mittlerem Schmutzgrad.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Klett
Material 80% PET / 20% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 440 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 440 x 140 x 10
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung