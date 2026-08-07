Standard MF Mopp Schnittflor TriJet Klettsystem 40 cm
Bezug aus Mikrofaser mit Streifen, Deckblatt mit Klettsystem mit doppelter Umrandung
Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal für glatte oder poröse Innenböden mit mittlerem Schmutzgrad.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|440 / 140
|Abmessungen, verpackt (mm)
|440 x 140 x 10
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung