Classic Baumwolle Mopp Flex 40 cm

Laschenbezug aus Baumwolle, innen Schlingen / außen offene Fransen, mit Trägerschicht aus Polyester.

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für alle Oberflächen und Verschmutzungen aufgrund der hohen Schmutzaufnahme des Garnes.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Uni System
Material 70% Baumwolle / 30% PET
Textilienmaterial Baumwolle mix
Waschtemperatur (°C) max. 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 20
Classic Baumwolle Mopp Flex 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung