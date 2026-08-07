Premium MF Mopp Schlaufen blau Flex 40 cm

Bezug aus Mikrofaser mit Schlingen und Deckblatt aus Polyester.

Flachmopsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für alle Oberflächen- und Partikelschmutz aufgrund der hohen Schmutzaufnahme des Garnes und der Mikrofaser.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED
Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Bodenbeschaffenheit Glatt und leicht strukturiert
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Uni System
Material 100% PET
Textilienmaterial 100% Mikrofaser
Herstellungsart PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
Textilienstruktur Schlingenflor
Waschtemperatur (°C) max. 95
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 440 / 145
Abmessungen, verpackt (mm) 440 x 145
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung