Premium MF Mopp Schlaufen blau Flex 40 cm
Bezug aus Mikrofaser mit Schlingen und Deckblatt aus Polyester.
Flachmopsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für alle Oberflächen- und Partikelschmutz aufgrund der hohen Schmutzaufnahme des Garnes und der Mikrofaser.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Uni System
|Material
|100% PET
|Textilienmaterial
|100% Mikrofaser
|Herstellungsart
|PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 95
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|440 / 145
|Abmessungen, verpackt (mm)
|440 x 145
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung