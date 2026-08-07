Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm

Weißer Mikrofaser-Laschenbezug mit schwarzen gebürsteten Streifen mit intensiver Wirkung.

Flachmoppsystem mit Flex System, kombinierbar mit ProLite Flex Einfacheimer mit Presse. Ideal für die Reinigung von glatten oder rutschfesten Innenböden mit fetthaltigen Verschmutzungen.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 35
Textilienfixierung Uni System
Material 80% PET / 20% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 350 / 150
Abmessungen, verpackt (mm) 350 x 150 x 15
Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung