Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm
Weißer Mikrofaser-Laschenbezug mit schwarzen gebürsteten Streifen mit intensiver Wirkung.
Flachmoppsystem mit Flex System, kombinierbar mit ProLite Flex Einfacheimer mit Presse. Ideal für die Reinigung von glatten oder rutschfesten Innenböden mit fetthaltigen Verschmutzungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|35
|Textilienfixierung
|Uni System
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|350 / 150
|Abmessungen, verpackt (mm)
|350 x 150 x 15
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung