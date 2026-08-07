Standard MF Mopp Schnittflor Flex 40 cm
Weißer Mikrofaser-Laschenbezug mit blauen Streifen, intensiver Wirkung und Trägerschicht aus Polyester.
Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für die Reinigung von glatten oder porösen Innenböden mit fetthaltigem Schmutz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Uni System
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 150
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 150 x 15
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Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung