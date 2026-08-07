Standard Trio Mopp Scrub Flex 40 cm

Laschenbezug aus Mikrofaser, Polyester und Baumwolle mit Schlingen und einer Trägerschicht aus Polyester.

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für alle Oberflächen und Schmutzarten dank der Kombination der 3 Fasern: Baumwolle für die Wasseraufnahme, Mikrofaser für die Schmutzaufnahme und Polyester für fetthaltige Verschmutzungen und gute Gleitfähigkeit.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Uni System
Textilienmaterial PET / Baumwolle / Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 15
Standard Trio Mopp Scrub Flex 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung