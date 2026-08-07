Standard Trio Mopp Scrub Flex 40 cm
Laschenbezug aus Mikrofaser, Polyester und Baumwolle mit Schlingen und einer Trägerschicht aus Polyester.
Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für alle Oberflächen und Schmutzarten dank der Kombination der 3 Fasern: Baumwolle für die Wasseraufnahme, Mikrofaser für die Schmutzaufnahme und Polyester für fetthaltige Verschmutzungen und gute Gleitfähigkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Uni System
|Textilienmaterial
|PET / Baumwolle / Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 140
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 140 x 15
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung