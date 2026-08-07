Kompatibel mit allen herkömmlichen Klapphaltern mit Taschenfixierung eignet sich der Mopp mit seinen Schlingen und Außenfransen aus hochwertiger Baumwolle zur optimalen Aufnahme von Flüssigkeiten ideal zur intensiven Bodenreinigung in Bereichen mit hohem Schmutzaufkommen wie im industriellen Umfeld sowie auf unebenen Flächen. Der strapazierfähige und sehr langlebige Baumwollmopp verfügt zudem über einen geringen Polyesteranteil für hohe Garnstabilität und Formbeständigkeit, das getuftete Schlingensystem sorgt für eine direkte Befestigung des Garns im Trägermaterial. Dazu gewährleisten Doppelnähte an Punkten höchster Beanspruchung bestmöglichste Beständigkeit – ob bei der Reinigung selbst oder auch beim Waschen. Während die Schlingen des Wischbezugs auf der Innenfläche des Mopps effektiv und gründlich Schmutz entfernen, beseitigen die beiden Reihen mit Außenfransen auch losen Grobschmutz in Randbereichen. Wir empfehlen den Mopp zum Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen mit Presse von Kärcher.