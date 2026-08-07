Premium MF Mopp Safe rot Tasche EU Ecolabel 40 cm

Taschenbezug aus Mikrofaser, Polypropylen und einer Trägerschicht aus Polyester für rutschfeste Bodenbeläge mit R10/11 Klassifizierung.

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für die Reinigung von rutschfesten oder porösen Bodenbelägen und zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Taschen
Material 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 20
Premium MF Mopp Safe rot Tasche EU Ecolabel 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung