Premium MF Mopp Schlaufen gelb Tasche 40 cm
Taschenbezug aus Mikrofaser mit Schlingen und Trägerschicht aus Polyester.
Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für alle Oberflächen und Verschmutzungen aufgrund der hohen Schmutzaufnahme von Garn und Mikrofaser.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Taschen
|Material
|100% PET
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 95
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 140
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 140 x 10
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung