Premium MF Mopp Schlaufen grün Tasche 40 cm

Taschenbezug aus Mikrofaser mit Schlingen und Trägerschicht aus Polyester.

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für alle Oberflächen und Verschmutzungen aufgrund der hohen Schmutzaufnahme von Garn und Mikrofaser.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Taschen
Material 100% PET
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 20
Premium MF Mopp Schlaufen grün Tasche 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung