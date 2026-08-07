Premium MF Mopp Verzwirnt rot Tasche EU Ecolabel 40 cm

Taschenbezug aus Mikrofaser mit hoher Wasseraufnahme, mit Trägerschicht aus Polyester.

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Taschen
Material 85% PET / 15% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 10
Premium MF Mopp Verzwirnt rot Tasche EU Ecolabel 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung