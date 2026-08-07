Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm

Taschenbezug aus Mikrofaser, Baumwolle und Polyester, mit geknüpftem Tufting-System, innen Schlingen / außen offene Fransen mit Trägerschicht aus Polyester.

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für alle Oberflächen und Schmutzarten dank der Kombination der 3 Fasern: Baumwolle für die Wasseraufnahme, Mikrofaser für die Schmutzaufnahme und Polyester für fetthaltige Verschmutzungen und gute Gleitfähigkeit.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Taschen
Textilienmaterial PET / Baumwolle / Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 95
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 10
Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung