MultiLink Gelenk Stiele D 23 mm
Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Mopstangen.
Gelenk mit MultiLink. Ideal zum Einstellen der Neigung von Geräten mit festem Winkel.
Merkmale und Vorteile
Variable Einstellmöglichkeiten
- Gelenkverstellung von 0 bis 225° in 15°-Schritten per Knopfdruck.
- Die Winkeleinstellung ermöglicht stets einen optimalen Anstellwinkel für streifenfreies Arbeiten mit Teleskopstangen.
- Blitzschnelle Anbringung der Reinigungsgeräte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PA / POM
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|150 x 30 x 20
|Abmessungen, verpackt (mm)
|150 x 30 x 20
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster