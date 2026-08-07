Die ergonomischen Kunststoffgriffe und das geringe Gewicht des Teleskopstiels aus rostfreiem und langlebigem Aluminium erlauben auch längere, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. In der Länge ist der robuste Stiel ganz nach Bedarf und Reinigungsaufgabe zwischen 97 und 184 Zentimetern einstellbar. Geeignet zum Einsatz mit allen Mopphaltern und Kunststoff-Gummiabziehern von Kärcher.