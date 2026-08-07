Premium Teleskopstiel 97-184 cm D 23 mm

Ausziehbarer Teleskopstiel aus Aluminium zum Einsatz mit allen Mopphaltern und Kunststoff-Gummiabziehern von Kärcher. Der Stiel ist zwischen 97 und 184 cm in der Länge verstellbar.

Die ergonomischen Kunststoffgriffe und das geringe Gewicht des Teleskopstiels aus rostfreiem und langlebigem Aluminium erlauben auch längere, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. In der Länge ist der robuste Stiel ganz nach Bedarf und Reinigungsaufgabe zwischen 97 und 184 Zentimetern einstellbar. Geeignet zum Einsatz mit allen Mopphaltern und Kunststoff-Gummiabziehern von Kärcher.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Aluminium / PP
Stielart Teleskop
Stiellänge (mm) 1840
Stieldurchmesser (mm) 23
Menge (Stück) 1
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Länge (mm) 260
Abmessungen, verpackt (mm) 260 x 260 x 1840
Premium Teleskopstiel 97-184 cm D 23 mm

Videos

Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
  • Boden - Trockenreinigung
  • Oberfläche - Trockenreinigung
  • Oberfläche - Nassreinigung
Zubehör