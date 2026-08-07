Sicherheitsclip für Mopprahmen 10 x

Sicherungsclip für Mopphalter.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 20 x 20 x 5
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung