Sicherheitsclip für Mopprahmen 10 x
Sicherungsclip für Mopphalter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|20 x 20 x 5
Kompatible Geräte
- Classic Mopphalter Laschen 40 cm
- Classic Mopphalter Laschen MultiLink 40 cm
- Classic Staubmopphalter 60 cm
- Classic Staubmopphalter 80 cm
- Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm
- Classic Staubmopphalter MultiLink 80 cm
- MultiLink-Adapter D 23 mm
- Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm
- Premium Mopp Kit Flex ErgoHandle 40 cm
- Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm
- Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm
- Premium Mopp Kit Klettsystem OneJet 40 cm
- Premium Mopp Kit Tasche SafeClip ErgoHandle 40 cm
- Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm
- Premium Mopphalter Flex 40 cm
- Premium Mopphalter Flex MultiLink 40 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem 30 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem 40 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 40 cm
- Premium Mopphalter Lamello MultiLink 60 cm
- Premium Mopphalter Tasche SafeClip 40 cm
- Premium Mopphalter Tasche SafeClip ErgoFrame 40 cm
- Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm
- Standard Mopphalter Tasche 40 cm
- Standard Mopphalter Tasche MultiLink 40 cm
- Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung