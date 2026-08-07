Classic Wasserschieber verstärkt 75 cm
Für harte Arbeitseinsätze und streifenfreie Trocknung der Böden: verstärkter, 75 cm breiter, schwarzer Wasserschieber von Kärcher.
Aus robustem Moosgummi, verstärkt und 75 Zentimeter breit überzeugt der Wasserschieber von Kärcher bei harten Arbeitseinsätzen. Der schwarze Abzieher trocknet Böden streifenfrei und reinigt auch Fugen zuverlässig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Arbeitsbreite (cm)
|75
|Material
|Stahl, verzinkt / Moosgummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|750 x 40 x 100
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung