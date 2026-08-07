Classic Wasserschieber verstärkt 75 cm

Für harte Arbeitseinsätze und streifenfreie Trocknung der Böden: verstärkter, 75 cm breiter, schwarzer Wasserschieber von Kärcher.

Aus robustem Moosgummi, verstärkt und 75 Zentimeter breit überzeugt der Wasserschieber von Kärcher bei harten Arbeitseinsätzen. Der schwarze Abzieher trocknet Böden streifenfrei und reinigt auch Fugen zuverlässig.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Arbeitsbreite (cm) 75
Material Stahl, verzinkt / Moosgummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 750 x 40 x 100
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör