Standard Bodenabzieher 32 x 97 cm

Gummischieber mit Alustiel.

System mit Kehrschaufel und Gummischieber, um sowohl den festen als auch den flüssigen Schmutz zu sammeln. Ideal für alle Objekte, an denen Flüssigkeiten gehandhabt werden, wie Bars, Restaurants, Kantinen und Krankenhäuser.

Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Grau / Grün
Material Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 320 x 970
Abmessungen, verpackt (mm) 320 x 135 x 970
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Kehren