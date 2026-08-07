Standard Bodenabzieher 32 x 97 cm
Gummischieber mit Alustiel.
System mit Kehrschaufel und Gummischieber, um sowohl den festen als auch den flüssigen Schmutz zu sammeln. Ideal für alle Objekte, an denen Flüssigkeiten gehandhabt werden, wie Bars, Restaurants, Kantinen und Krankenhäuser.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Grau / Grün
|Material
|Aluminium / PP / Gummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|320 x 970
|Abmessungen, verpackt (mm)
|320 x 135 x 970
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Kehren