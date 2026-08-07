Standard Vlies Staubtuch Klebstoff 60 x 20 cm 8 x 50
Einweg-Tuch mit Kleber zum Staubbindung für Lamello System
Staubmopp-System durch Gaze- und antistatischen Vliestüchern. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Textilienart
|Einwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|20
|Material
|100% Viskose / Elastomer, selbstklebend
|Herstellungsart
|Vliesstoff mit Beschichtung
|Staubbindetuch
|Klebstoffimprägniert
|Menge (Stück)
|400
|Gewicht pro Produkt (kg)
|2.8
|Verpackungsgewicht (kg)
|3.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|600 x 200
|Abmessungen, verpackt (mm)
|600 x 200 x 200
Videos
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung
- Boden - Trockenreinigung