Standard Vlies Staubtuch Klebstoff 60 x 20 cm 8 x 50

Einweg-Tuch mit Kleber zum Staubbindung für Lamello System

Staubmopp-System durch Gaze- und antistatischen Vliestüchern. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD
Bodenbeschaffenheit Glatt und leicht strukturiert
Schmutzart Lose Verschmutzung
Textilienart Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 20
Material 100% Viskose / Elastomer, selbstklebend
Herstellungsart Vliesstoff mit Beschichtung
Staubbindetuch Klebstoffimprägniert
Menge (Stück) 400
Gewicht pro Produkt (kg) 2.8
Verpackungsgewicht (kg) 3.2
Abmessungen (L × B) (mm) 600 x 200
Abmessungen, verpackt (mm) 600 x 200 x 200
Standard Vlies Staubtuch Klebstoff 60 x 20 cm 8 x 50

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Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung
  • Boden - Trockenreinigung