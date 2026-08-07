Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x

Das Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x ist ein ölimprägniertes Einwegtuch zur gründlichen Staubentfernung von allen glatten Bodenbelägen. Sehr wirtschaftlich dank minimalen Materialeinsatzes.

Speziell für Großverbraucher entwickeltes Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x. Das ölimprägnierte Einzelraumtuch bietet ein hervorragendes Staubbindevermögen und ist gleichzeitig dank minimalen Materialeinsatzes sehr wirtschaftlich. Für ein einfaches Handling sind die Staubbindetücher Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x flach in PE-Folie verpackt.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD
Bodenbeschaffenheit Glatt und leicht strukturiert
Schmutzart Lose Verschmutzung
Textilienart Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 60
Material 100% PET / Mineralöl / Vlies
Herstellungsart Vliesstoff mit Beschichtung
Staubbindetuch Ölimprägniert
Menge (Stück) 50
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 600 x 200
Abmessungen, verpackt (mm) 600 x 200 x 100
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung
  • Boden - Trockenreinigung