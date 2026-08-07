Speziell für Großverbraucher entwickeltes Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x. Das ölimprägnierte Einzelraumtuch bietet ein hervorragendes Staubbindevermögen und ist gleichzeitig dank minimalen Materialeinsatzes sehr wirtschaftlich. Für ein einfaches Handling sind die Staubbindetücher Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x flach in PE-Folie verpackt.