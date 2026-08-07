Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x
Das Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x ist ein ölimprägniertes Einwegtuch zur gründlichen Staubentfernung von allen glatten Bodenbelägen. Sehr wirtschaftlich dank minimalen Materialeinsatzes.
Speziell für Großverbraucher entwickeltes Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x. Das ölimprägnierte Einzelraumtuch bietet ein hervorragendes Staubbindevermögen und ist gleichzeitig dank minimalen Materialeinsatzes sehr wirtschaftlich. Für ein einfaches Handling sind die Staubbindetücher Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x flach in PE-Folie verpackt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Textilienart
|Einwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|60
|Material
|100% PET / Mineralöl / Vlies
|Herstellungsart
|Vliesstoff mit Beschichtung
|Staubbindetuch
|Ölimprägniert
|Menge (Stück)
|50
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|600 x 200
|Abmessungen, verpackt (mm)
|600 x 200 x 100
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung
- Boden - Trockenreinigung