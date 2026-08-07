Standard Vlies Staubtuch Öl gelb 28 x 62 cm 8 x 100
Tücher aus Viskose mit atoxischem Mineralöl getränkt, verpackt.
Staubmopp-System durch Gaze- und antistatische Vliestücher. Ideal zur professionellen Hochleistungsreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Textilienart
|Einwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|62
|Material
|100% Viskose
|Menge (Stück)
|800
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.8
|Abmessungen (L × B) (mm)
|280 x 620
|Abmessungen, verpackt (mm)
|280 x 620 x 0.1
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung
- Boden - Trockenreinigung