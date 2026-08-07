Standard Vlies Staubtuch Öl gelb 28 x 62 cm 8 x 100

Tücher aus Viskose mit atoxischem Mineralöl getränkt, verpackt.

Staubmopp-System durch Gaze- und antistatische Vliestücher. Ideal zur professionellen Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Schmutzart Lose Verschmutzung
Textilienart Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 62
Material 100% Viskose
Menge (Stück) 800
Verpackungsgewicht (kg) 0.8
Abmessungen (L × B) (mm) 280 x 620
Abmessungen, verpackt (mm) 280 x 620 x 0.1
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung
  • Boden - Trockenreinigung